موريتانيا تنفي صحة تقارير روسية زعمت تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيها

نفى الجيش الموريتاني بشدة المزاعم بشأن تسلل مقاتلين ماليين إلى الأراضي الموريتانية لإعادة تجميع قواهم وقال في بيان له إنها مزاعم مضللة وكاذبة.

وأوضحت الأركان العامة للجيوش بموريتانيا في بيان أصدرته مساء يوم السبت في نواكشوط ردا على بيان للفيلق الروسي في مالي إن "المعلومات المتداولة عن تحركات لمقاتلين يعبرون الحدود الموريتانية لا أساس لها من الصحة وأن القوات المسلحة الموريتانية على استعداد للتصدي بكل حزم لأي تطور محتمل في الأوضاع".

وقال الجيش الموريتاني إن هذه المزاعم تندرج ضمن محاولة للتضليل، من أجل بث ما أسمته "بالبلبلة" والنيل من القوات المسلحة.

وأكد الجيش أن موريتانيا تمارس سيطرة كاملة على عموم ترابها الوطني، خاصة في المناطق الحدودية، ولن تسمح بحدوث أي نشاط معاد وهو ما لم يتم تسجيله بعد.

وحذرت الأركان العامة للجيوش من تداول أو ترويج هذه المعلومات التي وصفتها بـ"المغلوطة" وكونها تندرج ضمن أعمال تضليل من شأنها الإخلال بالنظام العام. ودعت إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة وروح المسؤولية، في التعامل مع المعلومات ذات الطابع الأمني.

وكان الفيلق الأفريقي الروسي بمالي أعلن يوم الجمعة رصده خلال عملية استطلاع جوي "مجموعة كبيرة من المسلحين تبلغ حوالي 200 شخص، مضيفا أنهم "يحتمل أن يكونوا عبروا الحدود من مالي إلى موريتانيا لتعويض الخسائر التي تكبدتها الجماعات (المسلحة) داخل الأراضي المالية".

وتمر العلاقات الموريتانية بجارتها الشرقية مالي بحساسية مفرطة بسبب تكرار عمليات قتل المدنيين الموريتانيين على الأراضي المالية من قبل عناصر من الجيش المالي وميليشيا الروس المتحالفة معه.

وزاد تأزم العلاقات التقارب الكبير بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) واتهامات مبطنة لنواكشوط باستضافة قواعد عسكرية غربية تستهدف مالي وحليفها الروسي وهو ما تنفيه موريتانيا.