كوريا الشمالية ترد على اتهامات الاختراق السيبراني

رفضت كوريا الشمالية اليوم الأحد الإدعاءات بأنها كانت العقل المدبر وراء قضية اختراق دولية حدثت في الآونة الأخيرة، واتهمت الولايات المتحدة بالترويج لـ "افتراء سخيف لتشويه صورة بلدنا" من خلال نشر معلومات كاذبة.

وفي رد قدمه لوكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية، زعم متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة تبني رواية حول "تهديد سيبراني" لا أساس له من الصحة من قبل بيونج يانج.

وقال المتحدث، مشيرا إلى كوريا الشمالية باسمها الرسمي، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: "مؤخرا، تحاول أجهزة الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام التابعة لها والمنظمات التي تحيك المؤامرات نشر فهم خاطئ عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى المجتمع الدولي، بالحديث عن 'تهديد سيبراني' غير موجود من جانبنا"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف: "هناك نقطة مشتركة في ادعاءاتهم أحادية الجانب وهي أن جميع عمليات الاحتيال المتعلقة بالإنترنت في أجزاء مختلفة من العالم مرتبطة بنا، وأن الولايات المتحدة التي تفتخر بامتلاك أفضل قوة تقنية سيبرانية في العالم هي 'الضحية' الأكبر في العالم".

وتابع المتحدث قائلا: "إنه لمن غير المعقول تماما أن تصف الولايات المتحدة نفسها بأنها 'الضحية'، وهي التي تلجأ إلى هجمات سيبرانية عشوائية على دول أخرى مع سيطرتها على البنية التحتية العالمية لتكنولوجيا المعلومات".

كما دفع المتحدث بأن الادعاءات الأمريكية بشأن صلة كوريا الشمالية بالاختراق هي امتداد لسياستها العدائية تجاه بيونج يانج ولها دوافع سياسية.

وشدد المسؤول على أن "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لن تتسامح أبدا مع محاولة القوى المعادية للمواجهة التي أصبحت أكثر علانية في مختلف المجالات بما في ذلك الفضاء السيبراني، بل ستتخذ بنشاط جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح الدولة وحماية حقوق ومصالح مواطنيها".

وغالبا ما تتهم مجموعة الاختراق الكورية الشمالية "لازاروس" بشن هجمات سيبرانية، كان آخرها الشهر الماضي على منصة التمويل اللامركزي "كيلب داو".