تركيا تؤكد دعمها لتشكيل حكومة عراقية متوازنة بقيادة علي الزيدي

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي علي الزيدي، على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، هنأ أردوغان، خلال الاتصال، الزيدي، على تكليفه برئاسة الوزراء.



وأعرب أردوغان، عن ثقته في أن الزيدي، سيشكل بسرعة حكومة شاملة ومتوازنة ومستقرة في العراق.

وأشار إلى أن تركيا منحت التعاون الوثيق مع العراق زخما قويا على المستويين الاستراتيجي والمؤسسي، وأنها تهدف إلى تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.

وأكد الرئيس أردوغان، أن التركمان يشكلون عنصرا مميزا في الأخوة بين العراق وتركيا.

وأضاف أن بلاده عازمة على تعزيز العلاقات في العديد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها "مشروع طريق التنمية"، إلى جانب مكافحة الإرهاب، والصناعات الدفاعية، والطاقة، وقطاع النقل.

والاثنين، كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، الزيدي، بتشكيل حكومة جديدة، عقب توافق الكتلة النيابية الأكثر عددا (الإطار التنسيقي) على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.