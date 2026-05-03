موريتانيا تنفي مزاعم تسلل مسلحين من مالي عبر أراضيها

نفت موريتانيا، مساء السبت، مزاعم تسلل مسلحين عبر حدودها، مؤكدة سيطرتها الكاملة والدائمة على كامل أراضيها خاصة المناطق الحدودية.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان "الفيلق الإفريقي" التابع لوزارة الدفاع الروسية، والعامل في مالي، تنفيذ عمليات استطلاع جوي رصدت "مجموعة كبيرة من المسلحين" قوامها نحو 200 شخص، و150 دراجة نارية، وشاحنات مزودة بأسلحة وصواريخ.

وادعى "الفيلق الإفريقي"، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن هذه المجموعات يحتمل أنها عبرت الحدود من مالي إلى موريتانيا.

وقالت قيادة أركان الجيش الموريتاني، في بيان، إن ما تم تداوله من معلومات بهذا الخصوص "مزاعم تندرج ضمن محاولة واضحة للتضليل، تهدف إلى بث البلبلة والنيل من مصداقية القوات المسلحة".

وشدد البيان، على أن القوات الموريتانية "تمارس سيطرة كاملة ودائمة وسيادية على كامل ترابها الوطني، لا سيما في المناطق الحدودية، حيث لم يتم تسجيل أي نشاط معادٍ، ولا يمكن السماح بحدوثه".

وأكد أن القوات "في حالة يقظة عالية، وعلى أهبة الاستعداد، ومُعبّأة بشكل كامل، ومنخرطة بحزم في مهام المراقبة والتأمين والدفاع عن وحدة وسلامة التراب الوطني، وهي مستعدة للتصدي بكل حزم لأيّ تطور محتمل في الأوضاع".

من جانبها، ادعت هيئة الأركان المالية، أنها وجهت "ضربات دقيقة" لرتل من الجماعات المسلحة كان يعبر "حدودا مجاورة" (دون تسميتها) ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 مسلح وتدمير آليات عسكرية وشاحنات.

وفي 29 أبريل الماضي، أعلن الرئيس الانتقالي لمالي عاصيمي غويتا، أن الوضع الميداني في بلاده بات تحت السيطرة عقب الهجمات المتزامنة التي بدأت في 25 أبريل.

وفي خطاب وجهه للشعب المالي عبر التلفزيون الرسمي (ORTM)، مساء الثلاثاء، وصف غويتا، الهجمات التي استهدفت العاصمة باماكو ومدن كاتي وكونا وموبتي وغاو وكيدال، بأنها "لحظة بالغة الخطورة"، مؤكدا أنها نُفّذت بطريقة "منسقة ومخططة".

وأكد أن العمليات الأمنية ستستمر حتى يتم تحييد الجماعات المهاجمة بالكامل، واستعادة الأمن بشكل دائم في جميع أنحاء البلاد.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهجمات شنتها جماعات مسلحة تُعرف باسم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم للقاعدة، و"جبهة تحرير أزواد" التي تطالب بحكم ذاتي موسع في الشمال الذي تسكنه غالبية من الطوارق والعرب.