أعلن مسئول باكستاني، أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة التحقيقات الاتحادية الباكستانية قامت بتفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في إرسال مواطنين أفغان إلى الخارج باستخدام بطاقات هوية وطنية باكستانية وجوازات سفر مزورة، كاشفة عن صفقة بقيمة 32.9 مليون روبية مرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

وقال المسئول لوكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان"، اليوم السبت، إن الشبكة كانت تسهل سفر أجانب، خاصة من الأفغان، من خلال توفير وثائق هوية وأوراق سفر مزورة لتمكينهم من السفر بشكل غير قانوني إلى عدة دول.

وأضاف أن الشبكة المنظمة تضم عدة وسطاء يعملون على مستويات مختلفة، حيث يديرون العملية بالكامل بدءا من تزوير الوثائق ومعالجة التأشيرات وصولا إلى مغادرة البلاد.