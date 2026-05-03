مسئول إندونيسي: بلادنا تحافظ على استقرار إمدادات الأسمدة رغم الاضطرابات العالمية

قال المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الطاقة والبيئة، هاشم دجوجوهاديكوسومو، إن شركة الأسمدة الحكومية "بي تي بابوك إندونيسيا" تمكنت من الحفاظ على استقرار الإمدادات رغم الاضطرابات العالمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية.

وأضاف هاشم، في بيان له يوم السبت: "في حين تواجه العديد من الدول اضطرابات في الإمدادات، فإن إندونيسيا في وضع آمن نسبيا".

وأوضح أن عدة دول بدأت تتطلع إلى إندونيسيا لتلبية احتياجاتها من الأسمدة.

ومن بين هذه الدول، أشار إلى خطة أستراليا لاستيراد 250 ألف طن من اليوريا من إندونيسيا.

وأضاف أن الطلب على الأسمدة الإندونيسية يأتي أيضا من الهند، التي ذكرت تقارير أنها تحتاج إلى ما يصل إلى 500 ألف طن من الأسمدة.