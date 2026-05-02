أردوغان: ندعم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في العراق وتشكيل حكومة جديدة.

وأكد الرئيس التركي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية المكلف علي فالح الزيدي للتهنئة بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة: "دعم تركيا للاستقرار في العراق وتشكيل حكومة جديدة"، كما قدم دعوة للزيدي لزيارة تركيا في أقرب فرصة ممكنة، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وحسب البيان، بحث الجانبان خلال الاتصال سبل تطوير العلاقات الثنائية واستمرارها في مختلف المجالات، وبما يضمن تعزيز المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الشعبين الصديقين.