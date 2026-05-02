رئيس كوبا يرد على تصريحات ترامب بشأن تولي الحكم في البلاد: لا استسلام لأي معتدٍ

ردّ رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جاء فيها إنهم "سيتولون الحكم في كوبا قريبا"، قائلاً: "مهما بلغت قوته، لن يجد أي معتدٍ استسلاما في كوبا".

جاء ذلك في منشور لكانيل، على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

ووصف الرئيس الكوبي، تهديدات الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري على كوبا بأنها "خطيرة" و"غير مسبوقة".

وخاطب كانيل، المجتمع الدولي والشعب الأمريكي بشأن "ما إذا كان سيسمح بعمل إجرامي وحشي كهذا، يهدف إلى إرضاء مصالح مجموعة صغيرة لكنها غنية ونافذة، مدفوعة بروح الانتقام والطموح للهيمنة".

وأضاف: "مهما بلغت قوة أي معتدٍ، فلن يجد استسلاما في كوبا، بل سيواجه شعبا مصمما على الدفاع عن كل شبر من أراضيه واستقلاله".

وفي وقت سابق، وصف ترامب، كوبا بأنها "مكان سنتولى إدارته قريبا"، في تصريحات يُعتقد أنها جاءت على سبيل المزاح خلال خطاب ألقاه في ولاية فلوريدا بشأن كوبا، بحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضاف: "عند عودتنا من إيران، ربما سترسو إحدى حاملات طائراتنا؛ ربما حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، بالقرب من السواحل، وسيقولون (الكوبيون): شكرا جزيلا، نحن نستسلم".

وخلال خطاب ترامب، تعالت ضحكات من الحضور، ولم يصدر البيت الأبيض أي توضيح بشأن ما إذا كانت تصريحات ترامب جدية أم لا.

وفي 13 أبريل الماضي، قال ترامب إن واشنطن ستنتقل بعد الملف الإيراني إلى ملف كوبا، موضحا أن "كوبا قصة مختلفة، فقد أُديرت بشكل سيئ للغاية لسنوات، وبعد إيران سننظر في هذا الملف".

من جانبه، قال الرئيس الكوبي بشأن احتمال غزو أمريكي: "إذا حدث ذلك، فسيكون هناك صراع، ستكون هناك مقاومة، سندافع عن أنفسنا، وإذا كان علينا أن نموت، فسوف نموت".