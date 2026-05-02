رئيس وزراء سنغافورة: سنبذل المزيد من الجهود في حال تفاقمت الأزمة الحالية في الشرق الأوسط

تعهد رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج، بأن حكومته ستبذل مزيدا من الجهود للمساعدة في حال تفاقمت الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، بيد أنه حذر السنغافوريين في الوقت نفسه من ضرورة الاستعداد لفترة أكثر صعوبة في المستقبل.

وأضاف وونج، أنه بينما سارعت الحكومة بالاستجابة الأولية، إلا أنها تتوقع أن يصبح الوضع الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط أكثر تحدياً على مدار العام، وفقا لصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وقال في خطابه خلال الاحتفال بعيد العمال: "إذا حدث ذلك، فسنبذل المزيد لمساعدتكم. لأنه في أوقات كهذه، يمكن للسنغافوريين الاعتماد على أمر واحد، وهو أن حكومتكم ستتحرك؛ سنتصرف بحسم وسنقف معكم، ومع كل مواطن سنغافوري، في كل خطوة على الطريق".

وفي الوقت ذاته، أشار رئيس وزراء سنغافورة، إلى أن بلاده يمكنها التطلع للمستقبل بثقة هادئة.

وتابع: "نحن لا نواجه هذه الأزمة من موقف ضعف، بل إن سنغافورة اليوم أفضل استعداداً وفي وضع أقوى بكثير".