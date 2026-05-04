النفط يقفز 5% بعد هجمات إيرانية على الإمارات وسفن بمضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قفز النفط بنحو 5% اليوم الاثنين بعد هجمات إيرانية على الإمارات وسفن بالخليج على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 5.75 دولار أو 5.3 بالمئة إلى 113.92 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.54 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 105.48 دولار، وفق وكالة رويترز،

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن البحرية التابعة للحرس الثوري خريطة قالت إنها توسع المناطق التي تسيطر عليها إيران قرب مضيق هرمز لتشمل مينائي الفجيرة وخورفكان الإماراتيين، بالإضافة إلى ساحل إمارة أم القيوين في الإمارات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن واشنطن ستبدأ جهودا لمساعدة سفن عالقة في المضيق.

وذكر الجيش الأمريكي اليوم، أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا الخليج لكسر الحصار الإيراني وإن سفينتين تجاريتين أمريكيتين عبرتا المضيق.

وصرح جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس: "سيظل مسار الأسعار مائلا نحو الارتفاع ما دام التدفق عبر المضيق مقيدا".

وقالت كوريا الجنوبية اليوم إن حريقا وانفجارا وقعا على متن سفينة تشغلها شركة (إتش.إم.إم) الكورية الجنوبية للشحن في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق اليوم وجهت الإمارات اتهامات إلى إيران بمهاجمة ناقلة نفط خام خاوية تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بطائرات مسيرة خلال محاولتها العبور من المضيق.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إنها تلقت بلاغا عن واقعة ترتبط بسفينة شحن على بعد نحو 36 ميلا بحريا شمالي دبي.

وفي واقعة منفصلة، ​​ذكرت الهيئة أنها تلقت بلاغا آخر عن واقعة على بعد 14 ميلا بحريا غربي ميناء صقر الإماراتي.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم إن بلاده مدينة لشركائها الاستثماريين بإنتاج ما تحتاجه أسواق النفط العالمية دون قيود والتعاون في الوقت نفسه مع منتجي النفط الخام الآخرين، وذلك بعد خروج البلاد من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).