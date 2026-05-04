قررت نيابة شمال الجيزة الكلية إخلاء سبيل مديرة مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمنطقة بشتيل، إلى جانب الموظفة القائمة بنشر فيديو واقعة التحرش بإحدى التلميذات، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات، وذلك عقب الاستماع إلى أقوالهما بشأن الواقعة.

كما قررت النيابة حبس المتهم، وهو رجل أعمال وشريك في ملكية المدرسة محل الواقعة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش.

ووجهت النيابة إلى مديرة المدرسة اتهامات تتعلق بالإهمال الإداري وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال داخل المنشأة التعليمية، فيما خضعت ناشرة الفيديو للتحقيق على خلفية مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بنشر مقاطع تتضمن مشاهد اعتداء وتمس حرمة الحياة الخاصة قبل إبلاغ الجهات المختصة.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من مسؤولي المدرسة والإدارة التعليمية، من بينهم مدير الإدارة ومديرة المدرسة والأخصائي الاجتماعي، الذين نفوا علمهم بالوقائع محل التحقيق أو بمحتوى الفيديو المتداول، موضحين أن المتهم الظاهر في الفيديو، ويدعى "أ. ف"، يعمل رجل أعمال وشريكًا في ملكية المدرسة، وكان يتردد عليها بصفة مستمرة باعتباره أحد الملاك.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم ارتكب وقائع مماثلة بحق ضحايا آخرين، إلى جانب الطفلة التي ظهرت في الواقعة المتداولة، وذلك وفقًا لشهادات عدد من أولياء الأمور الذين تحدثوا مع أطفالهم عقب انتشار الفيديو.

كما تحفظت أجهزة المباحث على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة، في إطار استكمال التحقيقات، والتي أظهرت أن الواقعة حدثت داخل مكتب المتهم.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قد وجه بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري، على خلفية الواقعة.

كما قرر تشكيل لجنة من الوزارة لتولي إدارة المدرسة، مع إحالة جميع المسؤولين بها إلى الشؤون القانونية.

وأكد الوزير أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، مشددًا على أن سلامة الطلاب وحمايتهم تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.