تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية هتك عرض سائقها إلى 3 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين، في القضية المتهمين فيها بهتك عرض شاب والتعدي عليه داخل منزلها، إلى جلسة 3 يونيو المقبل.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت سارة خليفة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، على خلفية اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره داخل منزلها.

وأفادت المتهمة، خلال التحقيقات، بأن الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو كان يعمل سائقًا لديها سابقًا، قبل أن يترك العمل وينتقل إلى جهة أخرى، ما أدى لاحقًا إلى نشوب خلافات مالية بينهما.

وأضافت أن الواقعة بدأت عندما استغل احتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها خلال سفرها إلى الإسكندرية، وتمكن من دخول الشقة، مؤكدة أنها فوجئت بوجوده داخل المنزل فور عودتها، وهددته بإبلاغ الشرطة، إلا أنه توسّل إليها لعدم اتخاذ تلك الخطوة.

وأوضحت أن الموقف تطور عقب حضور عدد من الأشخاص الآخرين إلى منزلها، حيث نشبت مشاجرة بينهم وبين السائق، وانتهت بقيام أحدهم بتصوير المقاطع محل التحقيق.