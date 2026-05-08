وزير الرياضة يطمئن على بعثة الزمالك في الجزائر قبل نهائي الكونفدرالية

اجري جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفيا بالسفير عبداللطيف اللايح سفير مصر في الجزائر وذلك للاطمئنان منه علي احوال وجميع الترتيبات المتعلقة ببعثة فريق كرة القدم لنادي الزمالك والذي يستعد لخوض مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية غدا السبت أمام نظيره الجزائري اتحاد العاصمة .

وطمأن سفير مصر بالجزائر ، وزير الرياضة عن احوال البعثة ، مؤكدا له ان البعثة تحظي باهتمام كامل من السفارة المصرية ، وان هناك تسهيلات كبيرة ستقدمها السفارة للجماهير المصرية والتي من المتوقع حضورها للمباراة سواء من الجالية المصرية او من جماهير الزمالك القادمة من مصر لحضور المباراة .

وتمني جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة لممثل مصر بالبطولة نادي الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية لصالح الفريق المصري في مباراة الذهاب ، تسهل من مهمته قبل خوض لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي وحصد لقب الكونفدرالية الإفريقية ، من اجل إسعاد الجماهير المصرية .

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، غدا السبت على ملعب 5 جويلية بالجزائر، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.