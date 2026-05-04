مسئول عسكري إيراني: طهران لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات

أفاد مسئول عسكري إيراني رفيع، بأن طهران لم تكن لديها خطة لاستهداف الإمارات.

جاء ذلك في نبأ عاجل أورده التلفزيون الإيراني، دون مزيد من التفاصيل.

كما سبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية تتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأضافت في بيان، أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.

كما أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات، باندلاع حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، ناتج عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وقال المكتب في بيان، إن فرق الدفاع المدني بالفجيرة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.