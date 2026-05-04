حريق بمركز تجاري في مدينة مشهد شمال شرق إيران

وكالات
نشر في: الإثنين 4 مايو 2026 - 7:29 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مايو 2026 - 7:29 م

أفادت وكالة مهر، باندلاع حريق بمركز تجاري في مدينة مشهد بشمال شرق إيران.

وقالت الوكالة في نبأ عاجل، إن أربع وحدات إطفاء تستجيب للحادث، دون مزيد من التفاصيل.

وتسود حالة من التوتر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة، في خضم تصعيد ملحوظ في المنطقة خلال الساعات الأخيرة.

وبدأت ملامح التصعيد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستعمل على توجيه سفن عدد من دول العالم العالقة وإخراجها بأمان من مضيق هرمز تحت عملية تحمل اسم "مشروع الحرية".

في حين اعتبرت طهران أي محاولة أمريكية للتدخل في النظام البحري الجديد للمضيق "انتهاكاً" لوقف إطلاق النار.

