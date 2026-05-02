إندونيسيا تطلق برنامج السياحة الآمنة 2026 لتعزيز معايير السلامة في الوجهات السياحية

تعتزم وزارة السياحة الإندونيسية، إطلاق برنامج "السياحة الآمنة 2026" في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تعزيز معايير السلامة في الوجهات السياحية.

وقالت نائبة الوزير لشئون الموارد والمؤسسات، مارتيني محمد باهام، في بيان صدر اليوم السبت: "لم يعد التحدي يقتصر على تقديم وجهات جميلة فقط، بل على ضمان أن يحصل السائحون على تجربة آمنة ومريحة وعالية الجودة"، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وأضافت أن قطاع السياحة يشهد تحولا في المفهوم، إذ لم يعد المسافرون يبحثون فقط عن جمال الوجهات، بل عن تجارب أصيلة وآمنة ولا تنسى.

وفي هذا السياق، أوضحت أن الوزارة أعدت برنامج "السياحة الآمنة" كمبادرة تهدف إلى تطوير مهارات ومعارف العاملين في القطاع السياحي، خصوصا في مجالات تقليل المخاطر والاستجابة للطوارئ.

ويهدف هذا الإجراء الاستراتيجي أيضا إلى توحيد إجراءات السلامة للسياح، وتعزيز القدرة التنافسية لإندونيسيا في قطاع السياحة عالميا.

وأكدت باهام، أن نجاح البرنامج يتطلب تعاونا وتنسيقا بين مختلف الجهات، خاصة مكاتب السياحة في الأقاليم باعتبارها الجهة الرئيسية في تنفيذ المبادرات على المستوى المحلي.

وقالت: "نتوقع من جميع رؤساء مكاتب السياحة أن يلعبوا دورا نشطا كمبادرين في مناطقهم، فسلامة السياحة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية جماعية".