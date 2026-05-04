ترامب: سيتم تدمير إيران إذا هاجمت السفن الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمحطة "فوكس نيوز": "سيتم تدمير إيران إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية".

وأضاف: "الولايات المتحدة لديها ذخائر الآن أكثر مما كان سابقا وقواعدنا مكدسة بالمعدات"، لكنه عاد وأشار إلى أن إيران الآن أكثر مرونة في المحادثات، معتبراً أن الحصار البحري على إيران أعظم مناورة عسكرية في التاريخ، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأفادت الولايات المتحدة بأنها أغرقت 6 زوارق بحرية إيرانية. وأضاف قائد القيادة المركزية الأميركية: قواتنا أقامت "ممراً حراً" في مضيق هرمز، مشيراً إلى أننا تصدينا لهجمات بصواريخ ومسيرات على سفن.

وفي المقابل، نقل التلفزيون الايراني، عن مسؤول عسكري رفيع نفيه ادعاء امريكا استهداف زوارق حربية ايرانية.