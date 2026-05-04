روبيو يعتزم زيارة الفاتيكان هذا الأسبوع مع تصاعد التوترات بين ترامب والبابا

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى روما وفاتيكان سيتي هذا الأسبوع، في مسعى لتهدئة التوترات المتصاعدة بين الرئيس دونالد ترامب، والبابا ليو الرابع عشر بشأن السياسات الأمريكية، لا سيما الحرب في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، إن روبيو، وهو كاثوليكي زار روما والفاتيكان 3 مرات على الأقل منذ توليه منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس ترامب الجمهوري، سيبدأ زيارة إلى إيطاليا يومي الخميس والجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان: "سيلتقي الوزير روبيو بقيادة الكرسي الرسولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والمصالح المشتركة في نصف الكرة الغربي".

وأضافت "ستركز الاجتماعات مع النظراء الإيطاليين على المصالح الأمنية المشتركة والتنسيق الاستراتيجي".

وتأتي هذه الزيارة في وقت انتقد فيه ترامب البابا ليو، وهو أول حبر أعظم أمريكي، بسبب مواقفه من الشرق الأوسط وقضايا أخرى، كما واجه الرئيس ردود فعل عنيفة بعد نشره صورة على وسائل التواصل الاجتماعي شبه فيها نفسه بالسيد المسيح.

ورفض ترامب الاعتذار للبابا ليو، وحاول تبرير المنشور (الذي تم حذفه) بقوله إنه اعتقد أن الصورة تصوره في هيئة طبيب.