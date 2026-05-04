قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول براد كوبر، إنهم فتحوا مسارا في مضيق هرمز لتأمين الملاحة، مشيرًا إلى مواصلة فرض الحصار على موانئ إيران.

ونقلت قناة الجزيرة، عن كوبر قوله إن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على السفن التجارية، لكنها أشار إلى أن القوات الأمريكية قامت بتأمين الحماية لها.

ولفت إلى مشروع الحرية عملية دفاعية، تتضمن نشر مدمرات مضادة للصواريخ الباليستية، موضحًا أن السفن في مياه الخليج تعود لـ٨٧ دولة وحث السفن على عبور المضيق في الممر الآمن.

ولفت إلى إغراق 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري، مؤكدا أنهم سيواصلون التصدي للهجمات الإيرانية وفق توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونوه إلى أنه لم تتعرض أي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لأضرار جراء الهجمات الإيرانية، وتابع: «قمنا بتنظيف الممر الآمن من الألغام وسوف نقوم بفتحه في الاتجاهين قريبا».

وأكد أن سفنًا إضافية في طريقها لعبور الممر الآمن والخروج عبر مضيق هرمز.

ونصح الأميرال الأمريكي، القوات الإيرانية بشدة بالبقاء بعيدة تماما عن الأصول العسكرية الأمريكية، موضحًا أن إيران استهدفت سفنا تجارية وسفنا عسكرية أمريكية بصواريخ كروز.

وأشار إلى أن نتائج الحصار العسكري الأمريكي على إيران تتجاوز التوقعات.