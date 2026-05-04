حضر مساء اليوم الاثنين، أسامة حسني مقدم برنامج (ستاد الأهلي) على شاشة قناة الأهلي وذلك لتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة في هذا الشأن وتوقيعه على إقرار بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وقالت نقابة الإعلاميين في بيانها الرسمي، إنها تحافظ على ضبط المشهد الإعلامي وضمان رسالة إعلامية قويمة وأن يمارس الجميع العمل الإعلامي في الشعب الخمسة (الإعداد، التقديم، الإخراج، التحرير، والمراسلة) وفق القانون رقم 93 لسنة 2016 ووفقا لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

واختتمت النقابة بيانها أنها تتعاون بشكل مهني وقانوني احترافي مع كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة بالإعلام وذلك إيمانا بدور النقابة الفاعل تجاه المجتمع المصري والأندية الكبري كالأهلي والزمالك فهما عمودا الخيمة الرياضية في مصر وعلينا جميعا أن نساندهما ونضمن رسالة إعلامية مهنية رشيدة تليق بالجماهير المصرية العظيمة.

يشار إلى أن أسامة حسني كان قد تم توقيع عقوبة بعدم ظهوره على قناة الأهلي بسبب مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي وذلك بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.