رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية الرواد الرقميون

- شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية

- توفير شهادات دولية معتمدة وربط التدريب بالتوظيف

- توقيع اتفاقيات مع 31 شركة وتنفيذ ورش عمل لربط الطلاب بسوق العمل

- التوسع في التعاون مع القطاع المصرفي والشركات المحلية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون – Digilians"، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، فيما حضر اللقاء المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، اللقاء بتأكيد أهمية مبادرة "الرواد الرقميون" في تأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات؛ لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة الالتزام بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من هذه المبادرة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، ولا سيما أنها تساعد في تأهيل المستفيدين منها على الالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.

وأشار "هندي"، خلال اللقاء، إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل الرقمي من خلال برامج أكاديمية ومهنية تشمل الماجستير والدبلوم المتخصص والدبلوم المكثف، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وفي السياق، قال الوزير، إن عدد المتقدمين في الدفعة الأولى للمبادرة بلغ نحو 40 ألف شاب وشابة؛ إذ التحق بها، بعد اجتياز اختبارات القبول، 1674 شابًا وشابة، بنسبة 58% من الإناث و42% من الذكور، مضيفًا أن برامج المبادرة تشمل ماجستير العلوم لمدة عامين، وماجستير مهني لمدة عام، والدبلوم المتخصص لمدة 9 أشهر، والدبلوم المكثف لمدة 4 أشهر.

وأوضح وزير الاتصالات، أنه تم فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية لمبادرة الرواد الرقميون في 11 أبريل الماضي؛ لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الشباب للالتحاق بالمبادرة، مشيرًا في هذا الصدد إلى تجهيز عدد من المعامل المتخصصة لتوفير التدريب التقني للملتحقين بالمبادرة، وجارٍ العمل على استكمال باقي التجهيزات بما يدعم جودة العملية التدريبية.

وفي الوقت ذاته، أشار الوزير، إلى أنه في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية بهدف توفير شهادات دولية معتمدة وربط التدريب بالتوظيف؛ إذ تم توقيع اتفاقيات مع 31 شركة، وتنفيذ ورش عمل لربط الطلاب بسوق العمل، بجانب التوسع في التعاون مع القطاع المصرفي والشركات المحلية.

كما شاركت 5 شركات في 18 مشروع تخرج لمسار تحليل الأعمال بجامعة سانز ماليزيا، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف ضمان جودة العملية التدريبية، وإدماج مهارات التسويق الذاتي وبناء الهوية المهنية الرقمية، مع دعم ربط الخريجين بفرص التوظيف وإتاحة محافل تشبيك للتوظيف.

كما أن هناك دعم لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال إلحاق الخريجين بمراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في المحافظات، وحاضنات القطاع الخاص لاحتضان الأفكار والمساندة في الحصول على استثمارات للشركات الناشئة، وإشراكهم في تطوير تطبيقات حكومية من خلال معمل الابتكار الحكومي.

وأوضح الوزير، أنه يتم تطوير منصة إلكترونية تتضمن مسارًا للتتبع المهني للخريجين، كما يتم إعداد تقرير ربع سنوي بالموقف الحالي للمبادرة تفصيليًا.

وأكد وزير الاتصالات، أن خريجي برنامج الماجستير المهني يحصلون على شهادات دولية من خلال شراكات مع جامعات دولية، وهي جامعة كوينز بكندا وجامعة سانز ماليزيا، فيما يحصل خريجو برنامج الدبلوم المتخصص على رخصتين لاختبارات دولية، ويحصل خريجو برنامج الدبلوم المكثف على رخصة لاختبارات دولية، وذلك بالإضافة إلى الحصول على شارات دولية عبر منصة التعلم "كورسيرا" ومنصات أخرى.