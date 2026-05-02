بابا الفاتيكان يعين لاجئا سابقا في الولايات المتحدة أسقفا

أعلن الفاتيكان، أن البابا ليو الرابع عشر عيّن لاجئا سابقا كان قد دخل الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، أسقفا في البلاد.

كان إيفليو مينخيفار أيالا، من السلفادور، قد تم تهريبه عبر الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني عام 1990.

وعيّن ليو، أول رئيس للكنيسة الرومانية الكاثوليكية من الولايات المتحدة، الآن الرجل "55 عاما" أسقفا لأبرشية ويليج-تشارلستون في ولاية ويست فيرجينيا، بحسب ما أعلن الفاتيكان اليوم السبت.

وينظر إلى هذا التعيين أيضا من قبل الكثيرين على أنه إشارة معارضة لسياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي، تتبع الإدارة الأمريكية موقفا صارما للغاية تجاه المهاجرين، وكثير منهم من أمريكا الوسطى والجنوبية.

كان البابا الحالي، الذي عاش لسنوات عديدة كمبشر وأسقف في بيرو، قد انتقد بشدة ذلك خلال فترة عمله ككاردينال، ولا يزال حتى الآن يدافع عن نهج إنساني تجاه اللاجئين.