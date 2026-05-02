مديرو المدارس في بريطانيا يحذرون: المدارس بحاجة للمساعدة في ضبط استخدام الشاشات والهواتف الذكية

حذر مديرو المدارس البريطانية، من أن المدارس لا يمكنها معالجة القضايا المتعلقة باستخدام الأطفال للهواتف الذكية ووقت الجلوس أمام الشاشات بمفردها.

وصوت المندوبون، في المؤتمر السنوي لاتحاد قادة المدارس المنعقد في بلفاست، لصالح قرار يدعو إلى إصدار توجيهات وطنية بشأن السلامة عبر الإنترنت، لمساعدة العائلات على وضع حدود لأطفالهم في التعامل مع الشاشات، وفقا لوكالة (بي إيه ميديا) البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة أنها ستقدم نوعا من القيود العمرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وستجعل حظر الهواتف في المدارس إلزاميا بموجب القانون.

وأشار نص القرار، إلى أنه على الرغم من الدور "الحيوي" الذي تلعبه المدارس في تعزيز السلامة الرقمية، إلا أن دعم أولياء الأمور يظل أمرا ضروريا، بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من استخدام الهواتف الذكية والشاشات يحدث خارج أسوار المدرسة.