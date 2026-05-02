وزير النقل الأمريكي: لا حاجة لإنقاذ حكومي لشركات الطيران منخفضة التكلفة الأخرى في الولايات المتحدة

قال وزير النقل الأمريكي شون دوفي، إنه لا يعتقد أن الحكومة الأمريكية بحاجة في الوقت الحالي إلى تقديم دعم مالي أو إنقاذ لشركات الطيران منخفضة التكلفة الأخرى، عقب انهيار شركة "سبيريت أفييشن".

وذكر دوفي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت في مطار نيوارك ليبرتي الدولي: "في هذه المرحلة، لا أرى أن ذلك الأمر مسألة ضرورية.. لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى السيولة النقدية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت تصريحات "دوفي" بعد ساعات من توقف شركة سبيريت عن العمليات؛ ما أدى إلى بقاء ركاب وموظفين عالقين في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن دوفي عن إجراءات لدعم الركاب المتضررين.

وأشار إلى أن عدة شركات طيران، من بينها يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وساوثويست إيرلاينز وجيت بلو، وافقت على تحديد سقف للأسعار أو خفض التذاكر للمتأثرين بتوقف الشركة.

ومن جهتها، كانت رابطة شركات الطيران منخفضة التكلفة، التي تمثل شركات مثل فرونتير وأليجيانت، قد طلبت من الحكومة تقديم دعم مالي بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة أعضائها.