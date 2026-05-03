بكين تطالب شركاتها بتجاهل العقوبات الأمريكية على المصافي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت الصين أوامرها للشركات الصينية بعدم الانصياع للعقوبات الأمريكية على خمس مصافي محلية مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، لتستخدم بذلك إجراء محظورا تم إقراره عام 2021 بهدف حماية شركاتها من القوانين الأجنبية التي تعتبرها غير عادلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المصافي، من بينها مصفاة شركة هنجلي للبتروكيماويات، تعرضت لعقوبات الشهر الماضي، كما تواجه مصافي خاصة أخرى إجراءات تجميد أصول وحظر إجراء تعاملات.

وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية أمس السبت أن الإجراءات الأمريكية تقيد بصورة غير قانونية مسار التجارة الطبيعي مع الدول الثالثة، وتنتهك الأعراف الدولية.

وفي خطوة نادرة، أصدرت أمرا بحظر الاعتراف والتطبيق والانصياع للعقوبات التي تستهدف المصافي الخمس.

وقالت الوزارة: "الحكومة الصينية طالما تعارض العقوبات الأحادية التي تفتقر للتفويض من الأمم المتحدة والأساس في القانون الدولي".