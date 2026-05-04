نقل عمدة نيويورك السابق رودي جولياني إلى المستشفى في حالة حرجة

صرح المتحدث باسم رودولف جولياني، عمدة مدينة نيويورك الأسبق والمستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد بأن جولياني في حالة حرجة ولكنها مستقرة في أحد المستشفيات.

ولم يذكر المتحدث تيد جودمان السبب الذي أدى إلى نقل الرجل البالغ من العمر 81 عاما إلى المستشفى أو مدة بقائه هناك.

وقال جودمان في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "العمدة جولياني مقاتل واجه كل تحدٍ في حياته بقوة لا تتزعزع، وهو يقاتل بنفس المستوى من القوة بينما نتحدث الآن". وأضاف أن جولياني "لا يزال في حالة حرجة ولكنها مستقرة".

ولُقب جولياني بـ "عمدة أمريكا" في ضوء قيادته لنيويورك بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وأصبح لاحقا المحامي الشخصي لترامب لفترة من الوقت ومؤيدا صريحا لادعاءات ترامب بوقوع تزوير في انتخابات 2020 التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن. وخسر ترامب وداعموه عشرات الدعاوى القضائية التي تزعم التزوير، كما لم تظهر عمليات إعادة فرز الأصوات والمراجعات والتدقيقات المتعددة لنتائج الانتخابات أي علامات على وجود مخالفات أو أخطاء كبيرة.

وكتب ترامب يوم الأحد على منصته للتواصل الاجتماعي: "رودي جولياني الرائع، المحارب الحقيقي، وأفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك بفارق كبير، قد نُقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة. يا لها من مأساة أنه عومل بشكل سيئ للغاية من قبل مجانين اليسار الراديكالي، الديمقراطيين جميعا — وقد كان على حق في كل شيء! لقد زوروا في الانتخابات، وفبركوا مئات القصص، وفعلوا كل شيء ممكن لتدمير أمتنا، والآن انظروا إلى رودي. أمر محزن للغاية!".

وكان جولياني قد نُقل إلى المستشفى في سبتمبر الماضي بعد إصابته بكسر في فقرة وإصابات أخرى في حادث سيارة في نيو هامبشاير.

وانتُخب جولياني عمدة لنيويورك في عام 1993 بعد أن عمل كواحد من أبرز المدعين العامين في البلاد، حيث تولى مواجهة أفراد العصابات وتجار وول ستريت الفاسدين.