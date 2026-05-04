أمريكا: طائرة تابعة لشركة يونايتد تهبط في نيوارك تصطدم بعمود إنارة

فتحت السلطات الاتحادية الأمريكية تحقيقا في حادث اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، أثناء هبوطها يوم الأحد في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، بعمود إنارة على طريق نيوجيرسي السريع المجاور.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الحادث الذي تعرضت له رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 169 وقع في حوالي الساعة 2 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد. وهبطت الطائرة، وهي من طراز بوينج 767، بسلام قادمة إلى الولايات المتحدة من البندقية بإيطاليا، وفقا لإدارة الطيران الاتحادية.

وقالت شركة الطيران في بيان لاحق إن رحلة يونايتد رقم 169 "تلامست مع عمود إنارة" خلال اقترابها النهائي من نيوارك.

وأضافت: "هبطت الطائرة بسلام، وسارت إلى البوابة بشكل طبيعي، ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم بأذى".

وذكرت يونايتد أن فريق الصيانة التابع لها يعكف على تقييم الأضرار التي لحقت بالطائرة، وأنه تم سحب الطاقم من الخدمة خلال إجرائها تحقيقا "صارما" في سلامة الطيران.

وقال مجلس سلامة النقل الوطني في بيان نشر على منصة إكس إنه فتح تحقيقا في الحادث. وأوضح أن محققا من المجلس سيصل إلى نيوارك اليوم الاثنين، وأنه وجه شركة يونايتد بتسفير مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة من أجل التحقيق. وأشار إلى أنه من المتوقع صدور تقرير أولي في غضون 30 يوما.