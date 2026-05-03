أعلنت إدارة مهرجان موازين عن إحياء المطرب السوري الشامي حفلاً غنائياً ضمن فعاليات المهرجان يوم 19 يونيو المقبل على خشبة مسرح أولم سويسي.

وقالت إدارة المهرجان في وصف حفله، مقتضبة: "الشامي لموازين إن شاء الله".

ومن المقرر أن تُقام فعاليات المهرجان هذا العام في الفترة من 19 حتى 27 يونيو المقبل، وقد تم الإعلان عن حفلات عدة نجوم، منهم المطربة الأمريكية بيونسيه التي ستحيي حفل الافتتاح يوم 19 يونيو على خشبة مسرح أولم سويسي، وهو الحفل الذي يعيدها لإحياء الحفلات في الشرق الأوسط بعد غياب 3 سنوات.

كما تم الاتفاق مع المطرب الشعبي حسن شاكوش لإحياء حفل يوم 19 يونيو أيضًا على خشبة مسرح منصة النهضة. وتم الإعلان عن إحياء المطرب تامر حسني لحفل الختام يوم 27 يونيو على خشبة مسرح منصة النهضة، فضلاً عن مشاركة ضخمة من نجوم عالميين آخرين.