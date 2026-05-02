هيئة البث الإسرائيلية: استدعاء الكابينت لاجتماع لمناقشة استئناف الحرب في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، عن توجه لدى الحكومة الإسرائيلية لمناقشة قرار استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، تزامناً مع تسلم الوسطاء رد حركة حماس على مقترحات إنهاء الحرب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" تلقوا بلاغاً لعقد اجتماع طارئ يوم غد الأحد لمناقشة "خيار العودة للقتال"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "حركة حماس لا تلتزم ببنود اتفاق نزع السلاح"، مشيراً إلى أن اتصالات تجري حالياً مع الوسطاء بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، سلمت حركة حماس ردها الرسمي صباح اليوم على المقترح الذي صاغه مدير عام مجلس السلام "نيكولاي ملادينوف".

وبحسب تقارير نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، تضمن رد الحركة تعديلات جوهرية شملت:

1- المطالبة بإلزام إسرائيل بتنفيذ تعهدات اتفاق "شرم الشيخ" لإنهاء الحرب بشكل فوري وكامل كشرط مسبق للمضي في المرحلة الثانية من "خطة ترامب".

2- الموافقة المبدئية على مناقشة ملف "السلاح" بشرط ربطه بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني والترتيبات الأمنية المتبادلة، مع رفض ربط نزع السلاح بانسحاب جيش الاحتلال أو إعادة الإعمار.

3- التمسك بمطالب الانسحاب الشامل من القطاع، والوقف الدائم لإطلاق النار، وإدارة شؤون غزة عبر "لجنة تكنوقراط".

وأكدت مصادر مطلعة أن "نيكولاي ملادينوف" غادر العاصمة المصرية القاهرة عقب تسلم رد الحركة، وسط أنباء عن استياء الوسطاء المصريين من طبيعة التعديلات التي أدخلتها حماس على المقترح.

كما أشارت المصادر إلى احتمال مغادرة وفد الحركة للقاهرة قريباً للمشاركة في انتخابات المكتب السياسي المقررة خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد منعت في وقت سابق من هذا الأسبوع وفداً من "القوة الدولية" التابعة لخطة السلام من القيام بجولة ميدانية في غزة، حيث تشترط تل أبيب رؤية خطوات فعلية لنزع سلاح حماس قبل التقدم في المسار السياسي.