قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف نقاطا في ريف القنيطرة بسوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت القوات الإسرائيلية، السبت، عددا من القذائف المدفعية تجاه قرى بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط حرش قرية كودنا وتل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية".

ولم يعرف على الفور نتائج القصف، كما لم تعلق السلطات السورية على الحادثة.

ويأتي القصف وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، بحسب ما تؤكد السلطات في دمشق.

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا بشكل شبه يومي، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

هذه التطورات تأتي رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري أحمد الشرع، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.