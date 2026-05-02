نبيه بري: لعن الله من أيقظ الفتنة

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث صحفي، اليوم السبت، من "الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها"، داعيا القضاء إلى التحرك.

وقال بري: "حذار ثم حذار من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها.. الإساءة والتطاول على الرموز الدينية والوطنية مدان من أي جهة أتى، ومن أي وسيلة كانت، سواء في الإعلام أو في الفضاء الافتراضي"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ودعا السلطات القضائية إلى "التحرك فورا لمحاسبة من يهين ويستهين بحرمة وكرامة رسالات الأرض والسماء".

يأتي ذلك بعد توتر واسع في لبنان تسبب به مقطع فيديو كرتوني ساخر عرضته إحدى القنوات اللبنانية وهو مستوحى من لعبة "Angry Birds"، يصور عناصر "حزب الله" كطيور عسكرية يتقدمها قائد يشبه نعيم قاسم (بعمامة)، يهاجمون قرية خنازير في إشارة إلى إسرائيل بـ"مقلاع"، قبل أن يأتي رد جوي يدمر مواقعهم ويدفعهم للانسحاب إلى حفرة تحت الأرض.

وأكد بري أن "المنتصر الوحيد في تفرق اللبنانيين عن حقهم، وفي احترابهم فيما بينهم، هو من تجرأ على هدم دير الراهبات في يارون، ومسجد بنت جبيل، وحسينية الدوير".

وقال أيضا: "أرفض الحوار المباشر مع إسرائيل مع تحويلها أرض الجنوب من دون بشر ولا حجر".

وأضاف: "عن أي هدنة نتحدث ولمدة ثلاثة أسابيع في وقت لم توقف إسرائيل قصفها في الجنوب تواصل تدمير بلداته وملاحقتها أصحاب الأرض".

وأشار إلى أنه "بناء على الاتصالات المفتوحة مع المسؤولين الإيرانيين ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي أعول على مفاوضات إسلام آباد وما ستحمله في الأيام المقبلة بين واشنطن وطهران حيث لن تكون مندرجاتها في رأيه بعيدة من مسرح جنوب لبنان".