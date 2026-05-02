صرح وكيل وزارة النفط لشئون الاستخراج في العراق، باسم محمد خضير، اليوم السبت، بأن معدلات إنتاج النفط الخام من حقول شركتي نفط البصرة والشمال في كركوك تبلغ حاليا مليونا و500 ألف برميل يوميا، منها 200 ألف برميل مخصصة للتصدير عبر ميناء جيهان التركي.

وأضاف للصحفيين في بغداد مساء اليوم: "إن باقي الإنتاج مخصص لقطاع التكرير لتلبية الاحتياجات المحلية".

وذكر: "إن أي ناقلة نفط يمكن لها المرور من مضيق هرمز يمكن تحميلها بالنفط الخام العراقي، وهذا يعتمد على الوضع الأمني في المضيق.. ونحن ننتظر دخول ناقلتين إلى المياه الإقليمية العراقية لتجهيزهما بالنفط، علماً أنه تم سابقاً تحميل ناقلتين بالنفط العراقي".

وأوضح خضير: "أن العراق بإمكانه إعادة سابق إنتاجه من النفط الخام، الذي يتجاوز 4 ملايين برميل يومياً، في حال انتهاء الأزمة".

وقال إن خط أنابيب (كركوك - نينوى - فيشخابور) المخصص لتصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، سيكون جاهزاً للتصدير بمعدل 350 ألف برميل يومياً خلال شهر واحد.