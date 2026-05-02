لبنان يعلن عقد اجتماع استثنائي بين قائد الجيش ورئيس لجنة الميكانيزم

بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعروفة بـ"الميكانيزم" الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الأوضاع الأمنية في البلاد وسط مواصلة تل أبيب خرق الهدنة منذ 17 أبريل الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وُصف بـ"الاستثنائي" جمع الجانبين في قاعدة بيروت الجوية، على هامش زيارة "سريعة" أجراها كليرفيلد، وفق بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وقال البيان إن هيكل وكليرفيلد "عقدا اجتماعا استثنائيا في قاعدة بيروت الجوية".

وتضم لجنة "الميكانيزم" كلا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، ولبنان، وإسرائيل، وفرنسا، والولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا "الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة، وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها".

وأكد الجانبان خلال اللقاء "أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية"، وفق البيان.

وأشار إلى أن الجنرال الأمريكي غادر الأراضي اللبنانية بعد الاجتماع.

وأُنشئت لجنة "الميكانيزم" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في نوفمبر 2024، وتقوم بمراقبة تنفيذه.

ورغم الاتفاق، واصلت إسرائيل شن هجمات على لبنان بدعوى "إحباط تهديدات لحزب الله"، غير أن كثيرا من هذه الهجمات أوقعت قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وفي 2 مارس الماضي، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان في سياق تداعيات الحرب التي شنتها بالتعاون مع الولايات المتحدة على إيران منذ نهاية فبراير الفائت، ما خلف 2659 قتيلا و8183 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح أي نحو خُمس السكان، وفق أحدث معطيات لبنانية رسمية.

وسبق ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة في 17 أبريل الماضي لمدة 10 أيام، مُددت لاحقا 21 يوما، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.