السعودية: 20 ألف ريال غرامة للحج بدون تصريح والمنع 10 سنوات من دخول المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، فرض غرامة تبلغ 20 ألف ريال بحق من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون الحصول على تصريح، والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وحذّرت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم السبت، من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح، ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وأهابت وزارة الداخلية، بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ)، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة ذلك تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين.

وفرضت وزارة الداخلية السعودية، عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن على من يسهل دخول مخالفي الحج، إضافة إلى مصادرة المركبة لكل من ينقل حجاجاً غير مرخصين أو يسهل دخولهم.

وأعلنت الداخلية السعودية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج النظاميين، وتُطبق الغرامات عبر الجهات الأمنية، مع التشديد على ضرورة الحصول على التصريح الرسمي عبر "أبشر" أو الجهات المعتمدة.

وبينما يستمر حجاج الخارج بالتوافد إلى المملكة لأداء حج هذا العام، جددت وزارة الداخلية السعودية تحذيراتها من حملات الحج الوهمية، وفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال على من يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة بتأشيرة زيارة خلال موسم الحج.

كما يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة.