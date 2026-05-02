اقتحمت القوات الإسرائيلية، السبت، البلدة القديمة بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الجنود الإسرائيليين انتشروا في أحياء البلدة القديمة ومنعوا الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها.

وذكر أن القوات الإسرائيلية أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، تزامنًا مع تقييد حركة الفلسطينيين، إضافة لعرقلة عمل الصحفيين خلال تغطيتهم للاقتحام.

وتشهد مدينة الخليل وبلدتها القديمة، اقتحامات متكررة تنفذها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، يتخللها اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحالهم التجارية.

ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.