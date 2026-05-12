النيابة العامة تُجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد

أجرى فريق من النيابة العامة، تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وانتفل فريقًا من أعضاء النيابة العامة، لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد»، وأجرى الفريق زيارة أولى أعقبتها زيارة ثانية، تفقد خلالهما عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

واستمع الفريق إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وزار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة.

كما عاين مناطق التريض، وأماكن الزيارة —مطالعًا دفاترها— ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.

وتحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام؛ للوقوف على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأكدت النيابة العامة، أنه تواصل تباعًا، تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.