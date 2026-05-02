اتحاد نقابات العمال: المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة تصرف للمُسجلين بقاعدة بيانات الوزارة فقط



علق عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على القرار الرئاسي بصرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة.

وقال ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، السبت: «الرئيس كل فترة كدا أو كل وقت بيفاجئنا بحاجات طيبة جدًا لصالح العمال وخاصة العمالة غير المنتظمة».

ولفت إلى المنحة الإضافة التي وجّه الرئيس بصرفها للعمالة غير المنتظمة في عيد العمال، موضحًا أنهم يحصلون على 6 منح سنويًا، متابعًا: «كدا بقى في 3 إضافية خلال شهر مايو ويونيو ويوليو ودا شيء عظيم جدًا لصالح هذه العمالة».

وأكد الاهتمام الرئاسي بهذه الفئة، مستشهدًا بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكثير من مواقع العمل خلال السنوات الماضية، بجانب إنجازاته في هذا القطاع.

وتابع: «عارف قد إيه الناس دي بتشقى وبتحتاج رعاية وبتحتاج إن إحنا نقف جنبها».

وتطرق إلى آليات صرف هذه المنحة، موضحًا أنه ستصرف بشكل استثنائي ولمدة ثلاثة أشهر، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، قائلًا: «من شهر مايو دلوقت ولثلاث شهور دي للعمالة المسجلة داخل قوى العمل».

ونصح العمّال غير المنتظمين بالتسجيل على قاعدة بيانات وزارة العمل، نظرًا لكثرة أعدادهم، قائلًا: «اللي بيتعمل دا دلوقت ورعاية الدولة ليهم بالشكل دا المفروض إنه يبقى دافع مهم ليهم إن هما يسجلوا نفسهم»

وتابع أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة على المنظومة، غير متناسب مع الأعداد الفعلية، مشددًا على أهمية التسجيل للاستفادة من المنح، والدعم المخصص لهم وفق قانون العمل الجديد، كالتأمينات والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها.

وتحدث عن آلية التسجيل على قاعدة بيانات الوزارة للعمالة غير المنتظمة، والقائمة على التوجه لمكاتب القوى العاملة لتسجيل البيانات وبطاقة الرقم القومي، الموضح به المهنة أو الحرفة.

وأضاف: «مينفعش النهاردة حد يقول إن بيشتغل عمالة غير منتظمة وبطاقته أو رقمه القومي بيقولو إن معاه ليسانس حقوق أو دبلوم أو بدون عمل».

ونوّه بأن الرئيس وجّه بإعفاء العمالة غير المنتظمة، من رسوم ترخيص مزاولة الحرفة، واجتياز المهارة، لتشجيعهم على إثباتها في بطاقة الرقم القومي، معلقًا: «تيسير أكثر وتشجيع للناس إنها تسجل نفسها».

واختتم قائلًا: «خطاب الرئيس كان خطاب واضح جدًا بيحمل رسائل كثيرة جدًا وبنثمن عاليًا كل ما يتخذه من إجراءات،وإحنا في قانون العمل تحديدًا ممكن لأول مرة يبقى فيه باب متعلق بالعمالة الغير منتظمة».

وأعلن حسن رداد وزير العمل، عن بدء صرف مبلغ 355,273,500 جنيه كـ منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة بدءًا من الخميس الماضي ولمدة شهر، ببطاقة الرقم القومي عن طريق منافذ الهيئة القومية للبريد في جميع أنحاء الجمهورية ..

وتُصرف المنحة بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 236,849 عاملًا في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن هذه الفئة المهمة.