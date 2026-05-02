عسران: الأهلي يلعب بطولة إفريقيا للطائرة بروح الفريق وهدفنا اللقب

أعرب محمد عسران، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق للمباراة النهائية في بطولة إفريقيا للأندية المقامة برواندا، مؤكدًا أن التهنئة الحقيقية ستكون بعد الفوز باللقب.

ويخوض النادي الأهلي نهائي البطولة في التاسعة من مساء اليوم، السبت، أمام فريق البوليس الرواندي.

وأكد عسران أن مواجهة الليلة أمام فريق البوليس الرواندي ستكون صعبة للغاية بسبب خوض المنافس المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، الأمر الذي سيمنحه أفضلية كبيرة، إلا أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة، كما أن اللعب تحت ضغط جماهيري يجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم.

وقال عسران إنه كان يتمنى المشاركة في المباراة لولا الإصابة التي حرمته من استكمال البطولة، ولكنه أكد أنه سيعود للتدريبات بعد 10 أيام بشكل طبيعي بعد إزالة الخياطة.

وشدد عسران على أن جميع لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد وتجمعهم روح الفريق، حتى من غاب عن البطولة ولم يسافر إلى رواندا، فهم يقدمون الدعم يوميًّا لزملائهم، مؤكدًا أن هذا هو سر تفوق الأهلي محليًّا وقاريًّا.

ووعد عسران جماهير الأهلي بالعودة لمصر بلقب البطولة الإفريقية، وطالبهم بتقديم كل الدعم للاعبي الفريق، لأن هذا الدعم يشكل أهمية كبيرة لديهم ويمنحهم دوافع كبيرة للعب بشكل جيد والمنافسة على كل الألقاب.