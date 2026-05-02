شعبة الأثاث: معرض صُنع في دمياط يلعب دورا مهما كمنصة للترويج الخارجي

أكد هاني الحجري رئيس شعبة صناعة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، نجاح فعاليات الدورة الـ30 من معرض "صُنع في دمياط" للأثاث.

وقال عبر لقاء على القناة الأولى، اليوم السبت، إن المعرض شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف المحافظات، ما انعكس بشكل مباشر على حجم المبيعات التي جاءت مرضية للعارضين.

وأضاف أن المنتج الدمياطي لا يزال يحافظ على مكانته وثقة الجمهور، لافتًا إلى مشاركته في 26 دورة من أصل 30، وهو ما ساهم في انتشار اسمه بالسوق المحلي قبل توليه رئاسة شعبة الأثاث في دمياط.

وأشار إلى وجود تطور ملحوظ في تصميمات الأثاث هذا العام، حيث تم الدمج بين الطابع الكلاسيكي المميز لدمياط والتصميمات الحديثة التي تواكب أذواق الشباب، إلى جانب زيادة الاهتمام بالتفاصيل وجودة الخامات والتشطيبات، وهو ما يعزز قدرة المنتج على المنافسة محليًا وخارجيًا، خاصة مع اتجاه معظم المصانع لمواكبة متطلبات العصر.

وتابع أن تميز الأثاث الدمياطي يعود إلى مهارة الصانع واعتماده على الأخشاب الطبيعية عالية الجودة، وهو ما يمنح المنتج طابعًا فريدًا يصعب تكراره.

وتطرق إلى التصدير، قائلاً إن المعرض يلعب دورًا مهمًا كمنصة للترويج الخارجي، مع وجود اهتمام متزايد بفتح قنوات تواصل مع مستوردين وشركاء من خارج مصر، رغم استمرار التركيز الأكبر على السوق المحلي، مؤكدًا اتخاذ خطوات جادة لتوسيع التصدير خلال الفترة المقبلة.

وأردف أن الدولة تقدم دعمًا ملحوظًا لقطاع الأثاث، مضيفًا أن أهم دعم يكون في مجالات التمويل، وتنظيم المعارض، والتدريب والتأهيل، بما يساعد الصناع على تطوير أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.

وكشف عن جهود شعبة الأثاث بالغرفة التجارية في دمياط لتعويض نقص العمالة نتيجة سفر بعض الحرفيين للخارج، من خلال تنفيذ برامج تدريبية داخل عدد من المدارس، تشمل الجانبين النظري والعملي لإعداد كوادر جديدة قادرة على دعم الصناعة واستمرار نموها.