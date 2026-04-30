وزيرا خارجية مصر والسعودية يشددان على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الخميس، على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين الرياض والقاهرة بشأن أوضاع المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن فرحان، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم، من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن.

وكان عبدالعاطي قد أكد الأسبوع الماضي دعم مصر لمسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، معربا عن الأمل في أن تسفر عن التوصل لاتفاق ينهي الحرب بشكل كامل.

وتأتي هذه المباحثات السعودية المصرية اليوم بالتزامن مع تحركات مصرية وسعودية وخليجية وإقليمية ودولية لاحتواء التصعيد، والتوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وضمان عدم تكرار الهجمات الإيراني على دول الخليج ومضيق هرمز.