الخميس 30 أبريل 2026 11:49 ص القاهرة
الأهلي يحسم الجدل حول رحيل إمام عاشور.. وشوبير يوضح الحقيقة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 30 أبريل 2026 - 11:41 ص | آخر تحديث: الخميس 30 أبريل 2026 - 11:41 ص

نفى الإعلامي أحمد شوبير، الحارس السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، ما يتم تداوله بشأن نية النادي الاستغناء عن لاعب الوسط إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، رغم الانتقادات التي طالت مستواه مؤخرًا.

وأوضح شوبير، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، أن الأهلي لم يتلقَّ أي عروض رسمية لضم إمام عاشور، مشددًا على أن إدارة النادي لا تضع اللاعب ضمن قائمة المعروضين للبيع. وأضاف أن الأهلي، كعادته، يرحب فقط بالعروض الجادة التي تخص أي لاعب، في إطار سياسة واضحة.

وأكد أن ما يُشاع حول عرض إمام عاشور للبيع لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أن فرص اللاعب كبيرة في التواجد بالتشكيل الأساسي خلال المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

وتطرق شوبير إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على قرارات النادي، مشيرًا إلى أن بعض الآراء المتداولة قد تساهم أحيانًا في توجيه الانتقادات أو الدعم بشكل مبالغ فيه، وهو ما قد ينعكس على تقييم اللاعبين، سواء بالإشادة المفرطة أو الهجوم المستمر.


