أمريكا: اتهام بريتني سبيرز بالقيادة تحت تأثير المخدرات

كشفت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، أن محكمة أمريكية وجهت اتهامات لنجمة الغناء الأمريكية لبريتني سبيرز بقيادة السيارة تحت تأثير الكحول والمخدرات، في ولاية كاليفورنيا .

وأوضح مكتب المدعي العام لمقاطعة فينتورا أن سبيرز/44 عاما/، متهمة بجنحة واحدة تتمثل في قيادة مركبة تحت تأثير مزيج من الكحول ومواد مخدرة واحدة على الأقل.

وكانت النجمة الأمريكية قد ألقي القبض عليها في الرابع من مارس الماضي، بعد أن أوقفتها دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا لقيادتها سيارة بي إم دبليو سوداء بسرعة عالية وبطريقة متعرجة على الطريق السريع رقم 101 قرب منزلها.

ووفقاً لدورية الطرق السريعة، بدت سبيرز تحت تأثير المسكرات، وخضعت لسلسلة من اختبارات الفحص الميداني ، ثم جرى اعتقالها للاشتباه في قيادتها تحت تأثير الكحول والمخدرات، وتم نقلها إلى سجن مقاطعة فينتورا.

وتم الإفراج عن سبيرز بكفالة في اليوم التالي، وأكملت الشرطة تحقيقاتها ورفعت ملف القضية إلى مكتب المدعي العام في 23 مارس الماضي .