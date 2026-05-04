إيران تتوعد بضرب أي قوات أمريكية تدخل مضيق هرمز

حذر الجيش الإيراني من أنه سيستهدف القوات الأمريكية أو أي قوات أجنبية أخرى إذا دخلت مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوترات في الممر المائي الحيوي.

وقال رئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبد اللهي، إن على القوات الأمريكية البقاء خارج المضيق.

وأكد أن القوات الإيرانية "سترد بقوة" على أي تهديد. كما دعا السفن التجارية وناقلات النفط إلى الامتناع عن الحركة دون التنسيق مع الجيش الإيراني، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف في بيان نقلته وكالة رويترز للأنباء: "لقد أكدنا مرارا أن أمن مضيق هرمز يقع ضمن مسئوليتنا، وأن المرور الآمن للسفن يجب أن يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة. نحذر من أن أي قوات مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي المعتدي، ستتعرض للهجوم إذا حاولت الاقتراب أو دخول مضيق هرمز".

وجاء هذا التحذير بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستبدأ، صباح اليوم الاثنين، جهودا لتحرير السفن العالقة في المضيق، واصفا ذلك بأنه "بادرة إنسانية" لمساعدة الدول المحايدة في ظل الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الولايات المتحدة قامت بإجلاء 22 فردا من طاقم سفينة حاويات إيرانية إلى باكستان، على أن يتم تسليمهم إلى السلطات الإيرانية يوم الاثنين، ووصفت الخطوة بأنها "إجراء لبناء الثقة".

وأضافت الوزارة في بيان نقلته رويترز أن السفينة الإيرانية ستُعاد أيضا إلى المياه الإقليمية الباكستانية بعد إجراء الإصلاحات اللازمة، تمهيدا لإعادتها إلى مالكيها الأصليين.

من جانب آخر، قال مركز المعلومات البحرية المشترك إن مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز لا يزال "حرجا" بسبب العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

وأوضح المركز، في مذكرة إرشادية نُشرت عبر منصة "إكس" بواسطة مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن على البحارة التنسيق مع السلطات العُمانية، والنظر في المرور عبر المياه الإقليمية العُمانية جنوب مسار فصل الحركة، حيث أنشأت الولايات المتحدة منطقة أمنية معززة.

وأشار التحذير إلى أن "العبور عبر أو بالقرب من مسار فصل الحركة يجب اعتباره شديد الخطورة، بسبب وجود ألغام لم يتم مسحها أو التعامل معها بشكل كامل"