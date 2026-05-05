



قال الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن موسم الحج، من أهم الفترات للشركة، معبرًا عن سعادتهم لخدمة الحجاج.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الاستعدادت لموسم الحج، تبدأ بتخصيص مقرات محددة لاستخراج التذاكر، يليها تجهيزات وصول الحجاج للمطار، عبر إقامة خيمة مُجهزة أمام الصالة الموسمية لاستقبالهم، وغيرها لإنهاء الإجراءات، بالتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي.

وتابع أنهم يعملون على تجهيز الصالة الموسمية أيضًا بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، والأجهزة المعنية، موجهًا الشكر لهم على تعاونهم، وقائلًا: «الجميع خلية نحل بنحاول كلنا إن إحنا نقدر نوفر سبل راحة وسرعة إنهاء الإجراءات للسادة الحجاج».

وذكر أنهم خصصوا 297 رحلة ذهاب للمملكة العربية السعودية، منها 152 لجدة، و145 للمدينة، بالإضافة إلى 327 رحلة عودة للقاهرة، بـ218 من مطار جدة، و109 من المدينة، موضحًا أن هذه الرحلات ستخدم حوالي 58 ألف راكب، ما بين حجاج السياحة والهيئات والقرعة والتضامن، بجانب ركاب الترانزيت والرحلات الخاصة.

وتطرق إلى خدمة الحج بلا حقيبة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، قائلًا: « معادلة بسيطة محتاجة شوية تنسيق».

وأكد تنسيقهم مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وتنفيذ اشتراطاتهم التقنية، موضحًا أن مسئولية مصر للطيران مقتصرة على تجهيز كشوف بأسماء الحجاج وأرقام حقائبهم.

وذكر أن وكيل الخدمة الأرضية بالسعودية سيتولى قراءة الحقائب إلكترونيا وإرسالها إلى فنادق سكن الحجاج، بجانب تجميعها من الفنادق وإرسالها للمطار مرة أخرى لتُحمل على الطائرات عند عودة الحاج لمصر، ليتسلمها من مطار القاهرة.

