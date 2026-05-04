إيران: محادثات مع عمان بشأن بروتوكول للمرور الآمن بمضيق هرمز

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المحادثات الثنائية لا تزال جارية مع سلطنة عمان بشأن بروتوكول للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.

وأمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستبدأ، اليوم الاثنين، جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار "بادرة إنسانية" تهدف لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولم يقدم ترامب سوى تفاصيل قليلة عن الخطة، التي قال إنها ستساعد السفن وأطقمها التي لا تزال "محتجزة" في المضيق وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى، في ظل إغلاق إيران هذا الممر المائي الحيوي.

وأضاف ترامب في منشور على ‌منصة تروث سوشال: "أبلغنا هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة".

وأضاف باراك رافيد، مراسل ‌موقع أكسيوس، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، ⁠أن المبادرة الجديدة المتعلقة بمضيق هرمز لن تشمل بالضرورة مرافقة سفن من البحرية الأمريكية للسفن ‌التجارية.

وأكد ⁠في منشور على منصة "إكس"، أن سفن البحرية ⁠الأمريكية ستكون "في الجوار" لمنع الجيش ⁠الإيراني من مهاجمة السفن ⁠التجارية المارة عبر المضيق.