إحالة الرسام عمرو أمين لمحكمة الجنايات

قررت النيابة إحالة رسام الكاريكاتير عمرو أمين للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالاعتداء على القيم الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي مؤمن عز الدين، دفاع الفنان التشكيلي عمرو أمين، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل موكله بضمان محل إقامته، في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف عز الدين، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه تم إلقاء القبض على موكله الأربعاء قبل الماضي من محل إقامته بالفيوم، على خلفية بلاغ مقدم من أحد المحامين.

وأوضح أن مقدم البلاغ اتهم موكله بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بسبب نشره رسومات عبر حسابه الشخصي اعتبرها خادشة للحياء.