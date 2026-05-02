واشنطن تعلن استكمال تعديل واختبار طائرة رئاسية تلقاها ترامب هدية من قطر

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، الجمعة، استكمال اختبار طائرة بوينج 747 أهدتها قطر للرئيس دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تظهر للمرة الأولى هذا الصيف.

وأوضحت القوات الجوية أن الطائرة استكملت رسميا عمليات التعديل واختبارات الطيران ويجري حاليا طلاؤها، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تظهر الطائرة هذا الصيف بطلاء جديد بألوان الأحمر والأبيض والأزرق، وفق وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم شركة أل 3 هاريس تكنولوجيز: «الانتهاء من تعديلات واسعة النطاق ودمج أنظمة مهام على الطائرة التي ستستخدم كطائرة الرئاسة إير فورس وان».

وأضاف: «سيحصل مكتب الرئيس على طائرة آمنة ومضمونة السلامة ومجهزة بنظام اتصالات جديد يوفر اتصالا مرنا وآمنا للاستجابة للأحداث في أي مكان في العالم دون انقطاع».

وأثارت هدية الإمارة الخليجية التي تُقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تساؤلات دستورية وأخلاقية، فضلا عن مخاوف أمنية بشأن استخدام طائرة تبرعت بها دولة أجنبية كطائرة رئاسية «إير فورس وان».

وكان المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل، قد صرح حينها بأن قطر عرضت تقديم الطائرة في مايو 2025، وأن وزير الدفاع بيت هيغسيث قبلها في وقت لاحق من الشهر نفسه بما يتماشى مع جميع القواعد واللوائح الفدرالية.

وأضاف بارنيل أن وزارة الدفاع ستعمل على ضمان مراعاة التدابير الأمنية المناسبة ومتطلبات المهمة الوظيفية للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة.

ويحظر الدستور الأمريكي، تحت بند المكافآت، على المسئولين الحكوميين قبول الهدايا "من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية".

لكن ترامب نفى وجود أي اشكالية أخلاقية تمنع قبول الطائرة، قائلا إنه سيكون من "الغباء" ألا تقبلها الحكومة الأمريكية.