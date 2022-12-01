الولايات المتحدة تحذر مواطنيها في بريطانيا من تهديدات محتملة

حذرت السفارة الأمريكية في لندن، المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة المتحدة بضرورة توخي الحذر في الأماكن العامة، والالتزام بالهدوء، ومراجعة خططهم الأمنية الشخصية.

جاء ذلك بعد أن أعلن مسئولون حكوميون بريطانيون في وقت سابق رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، وفق وكالة رويترز.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، الجمعة: "الزيادة الأخيرة في التهديدات الإرهابية ناجمة عن تصاعد التهديدات".

ورفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي من "كبير" إلى "شديد" يوم الخميس، عقب هجوم طعن وصفته بأنه معاد للسامية وقع في وقت سابق من الأسبوع في شمال لندن.

ويشير مستوى التهديد إلى احتمال كبير لوقوع هجوم خلال الأشهر الستة المقبلة.