صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا

بدا محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بحالة مزاجية جيدة خلال حديثه مع أسطورة النادي الإنجليزي ستيفن جيرارد، في مقابلة على هامش مباراة القمة أمام مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب صلاح عن هذه المواجهة بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال الفوز 3-1 على كريستال بالاس، الأسبوع الماضي، ليتخلف بذلك عن آخر كلاسيكو إنجليزي قبل أن يخلع قميص الليفر بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة حافلة استمرت تسع سنوات، حقق خلالها العديد من الإنجازات والألقاب والجوائز الفردية.

قال قائد منتخب مصر في حديثه لجيرارد عبر قناة سكاي سبورتس "أشعر أنني في حالة بدنية ممتازة، ولدي الكثير لأقدمه".

وأضاف ضاحكًا "خلال مشاركتي في كأس الأمم الأفريقية، كنت أمزح مع زملائي في المنتخب لأنني كنت أركض أكثر منهم.. قلت لهم: عمري 33 عامًا وأركض 120 دقيقة أكثر منكم".

وساهم محمد صلاح في حصول منتخب مصر على المركز الرابع بعد خسارة مباراة الميدالية البرونزية أمام نيجيريا بركلات الترجيح بسبب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وسجل محمد صلاح أربعة أهداف في مشوار منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وانتهت بتتويج السنغال باللقب بعد مباراة مثيرة للجدل أمام منظم البطولة.

لكن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قررت فوز المغرب اعتباريًا باللقب لانسحاب أسود التيرانجا من الملعب قبل العودة لاستكمال اللقاء والفوز به بنتيجة 1-0 بعد التمديد للوقت الإضافي، وتقدمت السنغال بطعن على هذا القرار.

وبعيدًا عن ذلك، داعب محمد صلاح كل من مدربه السابق يورجن كلوب الذي عمل معه خلال الفترة من 2017 إلى 2024، والمدرب الحال أرني سلوت الذي يتولى المهمة في آخر موسمين.

قال صلاح "أتذكر تلك المحادثة التي دارت بيننا وبين كلوب عندما قال ما معناه (أريد أن أعود بعد 5 أو 10 أو 15 عامًا، وننظر إلى الوراء ونقول: يا لها من أوقات رائعة قضيناها معًا)".

وتابع "وكنت سعيدًا للغاية العام الماضي بفوزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز"، وأضاف ضاحكًا "لذا يمكنني أن أقول لكلوب إنني أملك لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وليس لقبًا واحدًا!"

وحقق كلوب لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول مرة واحدة في 2020.

وفي سياق آخر، لمح صلاح إلى توتر علاقته مع سلوت بمزحة أخرى بشأن اللعب في غير مركزه هذا الموسم قائلًا وهو ينفجر في الضحك "حسنًا.. كنت ألعب في مركز الظهير الأيمن".

وتوترت العلاقة بشدة بين محمد صلاح وسلوت قبل مشاركة قائد الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية عندما قرر المدرب الهولندي استبعاده من التشكيل الأساسي في خمس مباريات متتالية، ليرد محمد صلاح بتصريح أثار ضجة واسعة "يبدو أن أحدهم يريد إلقائي تحت الحافلة" تعبيرًا عن استيائه من قرار المدرب وتعامل إدارة النادي معه.