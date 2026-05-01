يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار إلى شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية؛ معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا.. مائل للبرودة على أغلب الأنحاء ليلا.

فيما تتوفر فرص أمطار متوسطة قد غزيزة رعدية أحيانا على مناطق من السلوم – مطروح – سيوة على فترات متقطعة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة .

في حين تنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق؛ وتؤدي إلى تدهور الرؤية الHفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية : شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر: فهي معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر، واتجاه الرياح : شمالية غربية الى جنوبية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 17

العاصمة الادارية 34 16

6 اكتوبر 35 16

بنها 34 17

دمنهور 32 17

وادى النطرون 33 16

كفر الشيخ 32 16

بلطيم 28 15

المنصورة 34 17

الزقازيق 34 16

شبين الكوم 34 15

طنطا 33 15

دمياط 25 18

بورسعيد 28 19

الاسماعيلية 36 16

السويس 34 17

العريش 32 17

رفح 31 16

رأس سدر 35 18

نخل 33 17

كاترين 27 13

الطور 33 22

طابا 31 22

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

الاسكندرية 23 16

العلمين 22 15

مطروح 21 14

السلوم 20 14

سيوة 25 15

رأس غارب 32 21

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 33 23

حلايب 30 23

أبو رماد 31 22

مرسى حميرة 32 21

أبرق 33 22

جبل علبة 34 22

رأس حدربة 30 23

الفيوم 37 19

بني سويف 38 19

المنيا 38 20

أسيوط 39 21

سوهاج 40 22

قنا 40 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

الوادى الجديد 42 24

أبوسمبل 42 26